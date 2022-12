Andrés Sanchez é consultado para Ministério dos Esportes, mas descarta cargo político

Ex-presidente do Corinthians tem a ambição de trabalhar na CBF como coordenador de seleções. Ele foi consultado logo após a eleição de Lula

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, foi consultado para assumir um cargo no Ministério dos Esportes da gestão de Lula (PT). Ele, contudo, descartou retornar à política e sonha em assumir a coordenação de seleções da CBF, como soube a GOAL.

Não foi feito um convite formal ao antigo mandatário corintiano, apenas uma consulta sobre a possibilidade de atuar na pasta no novo governo federal, que será empossado em 1º de janeiro de 2023.

Andrés foi deputado federal por São Paulo entre 2015 e 2019. Ele foi eleito à época pelo Partido dos Trabalhadores. O dirigente de futebol, no entanto, pleiteia a manutenção no esporte, descartando atuar novamente na política.

O desejo de Andrés Sanchez é assumir o cargo de coordenador de seleções da CBF, que deve ficar vago após a Copa do Mundo 2022 — Juninho Paulista é quem exerce a função na entidade máxima do futebol no Brasil.

O ex-presidente corintiano esteve no Qatar para acompanhar o Mundial ao lado de outras figuras do futebol brasileiro. Durante a estadia no país, estreitou laços com a alta cúpula da CBF.