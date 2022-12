Andrés Sanchez é cotado para assumir cargo na seleção brasileira

Dirigente faz lobby internamente e é visto com bons olhos para lugar de Juninho Paulista

A saída do técnico Tite é apenas uma das mudanças que devem acontecer na seleção brasileira. Além do comandante, conforme trouxe a GOAL, Juninho Paulista também deve deixar o cargo de coordenador. O nome mais cotado para assumir a pasta é o de Andrés Sanchez.

Antes de Juninho Paulista, Edu Gaspar foi o coordenador de seleções e deixou o comando após a Copa do Mundo da Rússia. O dirigente agora está no Arsenal. Na ocasião, ele era um dos grandes escudos de Tite na seleção brasileira.

Andres esteve no Qatar e se encontrou pessoalmente com Ednaldo Rodrigues durante um evento promovido pela FIFA justamente para homenagear o mandatário da CBF. O ex-dirigente do Corinthians, inclusive, rasga elogios ao atual ao presidente.