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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ancelotti imita Flick e mostra teimosia contra o Barcelona

Austrália x Brasil
Austrália
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Raphinha
Vinicius Junior
C. Ancelotti
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Itália

O astro brasileiro paga o preço

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, se prepara para promover amplas mudanças em sua escalação no segundo amistoso contra a Austrália, na terça-feira, mas não pretende poupar Raphinha, diante do brilho notável do astro do Barcelona com seu clube e com a seleção de seu país.

O Brasil empatou a duras penas por 1 a 1 com a Austrália na primeira partida, depois de a Seleção mostrar uma atuação apagada, antes de salvar o empate nos acréscimos.

Segundo o jornal brasileiro Globo Esporte, Ancelotti pretende escalar Raphinha na posição de centroavante, aproveitando sua experiência bem-sucedida com o Barcelona nesta temporada no papel de atacante número 9.

Raphinha vive um início excepcional com o Barcelona, tendo marcado 14 gols em 8 jogos, além de 3 assistências, o que levou Ancelotti a tentar utilizá-lo na mesma posição na seleção brasileira.

Raphinha havia disputado a última partida inteira como atacante recuado, ou armador atrás de Endrick, e deu a assistência para o gol de empate marcado por Rayan de cabeça aos 90+5 minutos, depois de o Brasil correr o risco de uma derrota constrangedora para a Austrália.

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A expectativa é de que Vinícius Júnior e Rayan atuem ao lado de Raphinha no setor ofensivo, no lugar de Endrick e Estêvão, enquanto Bruno Guimarães mantém sua vaga no meio-campo.

O jornal aponta que Ancelotti caminha para mudar quase por completo a escalação titular, mantendo Raphinha, Vinícius e Bruno Guimarães, no âmbito de sua tentativa de chegar à melhor combinação antes dos compromissos que virão.

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