Ancelotti explica convocação com novidades e projeta Copa do Mundo "com a menor quantidade de erros possíveis"

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, explicou os critérios utilizados para a convocação dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva após o anúncio da lista, o treinador ressaltou que as escolhas foram feitas com base em observação detalhada e condição física dos atletas.

"É uma lista feita com muita observação durante os anos. Feita com competência, paixão e conhecimento. Foi muito bom. Vai ser uma lista perfeita? Acho que não. Mas vai ser uma lista com a menor quantidade de erros possíveis para termos a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo espetacular".

No cargo há um ano, Ancelotti convocou algumas novidades para o Mundial: Léo Pereira, Ibañez, Wesley, Douglas Santos, Danilo Santos, Endrick, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan e Igor Thiago disputarão sua primeira Copa do Mundo.

Além deles, o destaque ficou com jogadores que nunca atuaram com o italiano no comando, como Weverton e Neymar, e também atletas que tiveram poucos minutos, como Rayan, Endrick, Ibañez e Lucas Paquetá.

Segundo Ancelotti, a lista foi diretamente impactada por problemas físicos enfrentados por atletas considerados importantes no ciclo da seleção.

"A opção dessa lista dependeu muito de lesões. É uma lista criada com jogadores que estão em boas condições físicas. Tivemos lesões importantes, como as de Militão, Estêvão e Rodrygo".

O treinador destacou ainda que a análise dos novos convocados vai além do desempenho técnico dentro de campo.

"Quando chamamos jogadores novos não é porque queremos ver como se ocupa no campo, isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora no nosso ambiente, seu caráter. Em todos os jogadores novos é isso que vamos ver. Estamos avaliando todos. Também jogadores que merecem estar, porque estão atuando bem no seu campeonato".

A preparação para a Copa do Mundo começará oficialmente no dia 27 de maio, quando a delegação brasileira se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis. O primeiro compromisso será um amistoso contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã. Em seguida, a equipe embarca para os Estados Unidos no dia 1º de junho, onde enfrentará o Egito, em Cleveland, no último teste antes do Mundial.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante do Marrocos. A seleção integra o Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.