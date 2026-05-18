Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP
Gabriel Marin

Ancelotti explica convocação com novidades e projeta Copa do Mundo "com a menor quantidade de erros possíveis"

C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

Técnico da seleção brasileira destaca observação contínua dos atletas, valoriza testes contra seleções europeias e reforça importância do ambiente no grupo antes da definição final para o Mundial

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, explicou os critérios utilizados para a convocação dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva após o anúncio da lista, o treinador ressaltou que as escolhas foram feitas com base em observação detalhada e condição física dos atletas.

"É uma lista feita com muita observação durante os anos. Feita com competência, paixão e conhecimento. Foi muito bom. Vai ser uma lista perfeita? Acho que não. Mas vai ser uma lista com a menor quantidade de erros possíveis para termos a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo espetacular".

No cargo há um ano, Ancelotti convocou algumas novidades para o Mundial: Léo Pereira, Ibañez, Wesley, Douglas Santos, Danilo Santos, Endrick, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan e Igor Thiago disputarão sua primeira Copa do Mundo.

Além deles, o destaque ficou com jogadores que nunca atuaram com o italiano no comando, como Weverton e Neymar, e também atletas que tiveram poucos minutos, como Rayan, Endrick, Ibañez e Lucas Paquetá.

Segundo Ancelotti, a lista foi diretamente impactada por problemas físicos enfrentados por atletas considerados importantes no ciclo da seleção.

Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Panamá crest
Panamá
PAN

"A opção dessa lista dependeu muito de lesões. É uma lista criada com jogadores que estão em boas condições físicas. Tivemos lesões importantes, como as de Militão, Estêvão e Rodrygo".

O treinador destacou ainda que a análise dos novos convocados vai além do desempenho técnico dentro de campo.

"Quando chamamos jogadores novos não é porque queremos ver como se ocupa no campo, isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora no nosso ambiente, seu caráter. Em todos os jogadores novos é isso que vamos ver. Estamos avaliando todos. Também jogadores que merecem estar, porque estão atuando bem no seu campeonato".

A preparação para a Copa do Mundo começará oficialmente no dia 27 de maio, quando a delegação brasileira se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis. O primeiro compromisso será um amistoso contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã. Em seguida, a equipe embarca para os Estados Unidos no dia 1º de junho, onde enfrentará o Egito, em Cleveland, no último teste antes do Mundial.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante do Marrocos. A seleção integra o Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
Publicidade