Ancelotti define as funções de Vinícius contra o Marrocos

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, elaborou um plano especial para Vinícius Júnior em preparação para o esperado confronto contra o Marrocos, neste sábado à noite, horário da costa leste dos Estados Unidos, no âmbito das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
O jornal brasileiro “Globo” informou que Ancelotti definiu as funções do astro do Real Madrid, que ocupará a posição de ponta esquerda no ataque, enquanto atuará como ponta de lança quando a seleção brasileira recuar para a defesa.
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O jornal acrescentou que esse plano visa dar a Vinícius mais espaço quando o Brasil estiver com a posse de bola, com foco em seu papel como peça central nos contra-ataques.
Nesse contexto, o “Globo” informou que o atacante do Real Madrid, Endrick, deve ser reserva na partida contra o Marrocos, já que Matheus Cunha, estrela do Manchester United, é o favorito para ocupar a ponta de lança.
O Brasil joga no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, enquanto sonha com seu sexto título na Copa do Mundo.
Por outro lado, o Marrocos alcançou sua maior conquista na Copa do Mundo na última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.