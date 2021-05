Exclusivo: Mauricio Pochettino pede para deixar o PSG

Treinador abriu o desejo de ir para o Real Madrid, mas respeitará a decisão do clube francês; Tottenham também acompanha o desfecho

Não param as novidades em torno de quem será o substituto de Zinedine Zidane no Real Madrid, uma missão marcada pela paciência. A Goal adiantou que Mauricio Pochettino era o preferido do clube Merengue e, agora, apurou que o argentino já informou ao PSG seu desejo de sair.

No entanto, a saída de Pochettino do PSG com contrato em vigor não será fácil. Tudo agora depende do entendimento entre os dois clubes, tendo ainda uma possível negociação com Kylian Mbappé no horizonte.

Embora a relação de Leonardo, diretor esportivo do clube francês, com Pochettino tenha perdido sintonia, a continuidade do treinador está longe de ser descartada. O argentino chegou ao time no inverno europeu e sente um carinho especial pelo PSG, equipe em que atuou como jogador e que tem projeto de grandes aspirações. Ficar não deixaria qualquer clima ruim.

Conte e Raúl em pauta; Tottenham de olho

Pochettino sabe que é o candidato número um do Real Madrid, que também mantém conversas com Conte e Raúl. Mas há outro pretendente: o Tottenham. O time londrino tem interesse no argentino, podendo lhe oferecer um contrato de longa duração, dando estabilidade e plenos poderes de decisão. Além disso, há a situação familiar do treinador, que está intimamente ligada à cidade britânica.