Amuleto da Copa do Mundo leva a polícia a prender traficantes de drogas

A polícia peruana conseguiu frustrar uma operação de tráfico de drogas na capital, Lima, depois que seus agentes se disfarçaram com os trajes oficiais dos mascotes da Copa do Mundo de 2026 para realizar uma operação que resultou na prisão de um dos procurados.

A polícia divulgou um vídeo em sua conta oficial no TikTok mostrando o momento em que os policiais, disfarçados como os mascotes “Keltch”, a águia careca, e “Mabel”, o animal banana, invadiram um dos portões usando um martelo de ferro, antes de prenderem um homem vestindo um casaco branco.

O vídeo mostrou os agentes de segurança apreendendo sacos contendo um pó branco e uma arma de fogo, acompanhado de uma legenda que dizia: “O modo Copa do Mundo foi ativado... A operação termina com a captura de Pechichi”.

O coronel Carlos Freddy Alcántara Obregón, chefe da Esquadra Verde da polícia, disse em declarações à agência Associated Press: “Graças ao trabalho de inteligência realizado pela equipe, conseguimos confirmar que a pessoa que estávamos prestes a prender era um torcedor fanático por futebol, que vive e respira a febre da Copa do Mundo”.

O coronel acrescentou em suas declarações: “Por isso, os membros da minha Esquadra Verde se disfarçaram com fantasias de mascotes da Copa do Mundo para se aproximarem dele sem levantar suspeitas e realizar a operação de prisão”.

Essa operação é uma continuação da tática adotada pela polícia peruana, que já usou fantasias chamativas em prisões anteriores.

Durante as comemorações do Dia dos Namorados em 2025, um oficial se disfarçou de capivara e usou uma mochila em forma de tartaruga para realizar uma prisão em uma operação antidrogas em Lima, enquanto outros oficiais já haviam se disfarçado anteriormente como heróis da Marvel.

A seleção peruana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo deste ano, após terminar as eliminatórias em nono lugar entre as 10 seleções da América do Sul (CONMEBOL), sendo que sua última participação no torneio remonta à edição de 2018.