Amorim anuncia sua decisão sobre o futuro de Modrić no Milan

O português Rúben Amoreim, novo técnico do Milan, definiu o futuro do croata Luka Modrić, cujo contrato com o clube italiano chegou ao fim no mês passado.

Modrić, pela seleção da Croácia, participou da atual Copa do Mundo e foi eliminado da competição após uma derrota dramática para a Portugal por 2 a 1, nas oitavas de final.

Com o término do contrato, aumentou a incerteza em torno do futuro do ex-jogador do Real Madrid, de 40 anos.

No entanto, o técnico português deseja manter o experiente meio-campista no Milan na temporada 2026/2027.

Rubén Amorim afirmou, segundo o jornal “Marca”: “Quero que Modrić fique. Conversei com o Luka e, se for preciso, irei buscá-lo pessoalmente”.

E concluiu: “Quero Modrić conosco nesta temporada.”