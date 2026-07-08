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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Amorim anuncia sua decisão sobre o futuro de Modrić no Milan

Mercado da bola
Portugal x Croácia
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Milan
Rúben Amorim
L. Modric
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O contrato dele terminou no mês passado

O português Rúben Amoreim, novo técnico do Milan, definiu o futuro do croata Luka Modrić, cujo contrato com o clube italiano chegou ao fim no mês passado.

Modrić, pela seleção da Croácia, participou da atual Copa do Mundo e foi eliminado da competição após uma derrota dramática para a Portugal por 2 a 1, nas oitavas de final.

Com o término do contrato, aumentou a incerteza em torno do futuro do ex-jogador do Real Madrid, de 40 anos.

No entanto, o técnico português deseja manter o experiente meio-campista no Milan na temporada 2026/2027.

 Rubén Amorim afirmou, segundo o jornal “Marca”: “Quero que Modrić fique. Conversei com o Luka e, se for preciso, irei buscá-lo pessoalmente”.

E concluiu: “Quero Modrić conosco nesta temporada.”

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