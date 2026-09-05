"Amor e cortesia": Neuer ironiza os insultos da torcida do Schalke

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, comentou sobre seu retorno ao estádio do Schalke durante o empate sem gols entre as duas equipes, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão, e respondeu de forma irônica às ofensas que sofreu da torcida de seu ex-clube.

Ao ser questionado se gostaria de receber mais reconhecimento e aplausos da torcida do Schalke, em vez de vaias e cânticos ofensivos, incluindo ser chamado de "filho da puta", o goleiro alemão respondeu: "Isso são elogios. Isso é amor, é assim que eu digo".

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Sobre seu retorno a Gelsenkirchen, Neuer disse: "Foi bom voltar. Passei 20 anos aqui e aprendi tudo aqui. Minha família mora aqui. Eu realmente aproveitei isso".

Neuer falou sobre o desempenho do Bayern durante a partida, afirmando: "Tivemos 15 minutos em que não estivemos no melhor posicionamento nem na melhor velocidade, mas acredito que controlamos o jogo, e todas as estatísticas confirmam isso. Não fomos eficazes e não aproveitamos nossas grandes chances".

E acrescentou: "Loris (Karius) mereceu o prêmio de melhor em campo, ele defendeu três chances muito grandes".

O goleiro do Bayern abordou a situação de sua equipe, após as duas primeiras rodadas da Bundesliga, dizendo: "Realmente não precisamos olhar para a tabela de classificação depois de duas partidas. Temos um jogo na Liga dos Campeões da Europa na próxima semana (contra o Bodo/Glimt, da Noruega), e queremos vencer e começar bem. Depois disso, temos uma partida difícil fora de casa em Elversberg. Estamos encarando cada jogo separadamente".

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