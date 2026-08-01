Um amistoso se transformou em cenário de tensão dentro do elenco do Liverpool, depois que estourou uma acirrada discussão entre 3 estrelas do time em torno da braçadeira de capitão, numa cena que revelou conflitos ocultos que podem lançar sombras sobre o início de temporada do Liverpool na nova campanha.

O jornal britânico "The Telegraph" noticiou que a divergência surgiu após a vitória do Liverpool sobre o Wrexham por 1 a 0 na última quinta-feira, quando Curtis Jones, Kostas Tsimikas e Dominik Szoboszlai entraram em uma discussão pública, que terminou com o jogador grego tirando a braçadeira de capitão e jogando-a ao chão, em uma cena polêmica.

As raízes da crise remontam à decisão de Szoboszlai de entregar a braçadeira a Tsimikas após sua substituição aos 75 minutos, o que provocou o descontentamento de Jones, especialmente porque o jogador grego passou a temporada passada emprestado à Roma e não foi mais do que um reserva ao longo de seus cinco anos no clube.

O "The Telegraph" descreveu a decisão como "estranha", apontando que Szoboszlai, que aspira a se tornar o novo vice-capitão do time, "deveria ter previsto o alvoroço que essa atitude provocaria".

A crise ganha dimensões adicionais diante da situação incerta de Jones, que enfrenta a possibilidade de deixar o clube depois que a Inter de Milão apresentou uma terceira proposta no valor de 35 milhões de euros, apesar da insistência do Liverpool em não aceitar menos de 40 milhões de euros.

Quando os jornalistas questionaram Szoboszlai sobre o incidente em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, o jogador húngaro se esquivou de uma resposta direta, limitando-se a dizer: "Estamos todos no mesmo barco e queremos o melhor para o clube e uns para os outros. Temos um capitão, Virgil van Dijk, e vamos seguir tudo o que ele e o treinador disserem".

E acrescentou: "Podemos não ser os mais velhos do time, mas estamos aqui há muito tempo. Queremos conquistar o sucesso nesta temporada; é um projeto de longo prazo, porque temos um novo treinador e o time mudou".

Esta crise chega em um momento delicado para o Liverpool, que se prepara para disputar seu último amistoso nos Estados Unidos diante do Leeds no domingo, em meio a tentativas de recuperar o equilíbrio após uma temporada decepcionante que terminou com o quinto lugar no campeonato nacional e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain.