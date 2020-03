Flamengo tem duas pessoas com suspeita de coronavírus; vice viajou com presidente

Funcionária do marketing e vice-presidente de Embaixadas e Consulados já estão isolados; ainda não há confirmação da doença

Dois funcionários do estão com suspeitas de coronavírus, segundo a jornalista Gabriela Moreria, do Globo Esporte. Anyelli Silva e Maurício Gomes de Mattos já estão afastados de suas atividades no clube. Seriam os primeiros casos da doença ligados a um clube do futebol brasileiro.

Anyelli trabalha no marketing do clube, principalmente em ações ligadas aos sócios-torcedores. Em dias de jogos, ela faz a recepção dos torcedores que vão ao Maracanã. Ela já foi atendida no Hospital Miguel Couto, na Gávea, e está em sua casa, onde aguarda o resultado do exame.

Já Mattos é vice-presidente de Embaixadas e Consulados. Ele esteve na comitiva do presidente Rodolfo Landim que viajou recentemente à , onde foi na Cuidad . O time espanhol registrou um caso de um jogador da equipe de basquete, que treina no local visitado pelos flamenguistas. Mattos está internado em Brasília e aguarda o resultado final dos exames para a confirmação da doença. Segundo a jornalista, ele passa bem.

Por enquanto, os jogos do Flamengo no estão mantidos. Apenas a partida do meio da semana, contra o , foi adiada por decisão da Conmebol. Todos os jogoas da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores foram postergados, medida tomada para prevenção de contaminação.

O Flamengo não se pronunciou sobre as possíveis contaminações de seus funcionários.