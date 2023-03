América-MG x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Tombense entram em campo na tarde deste sábado (4), às 16h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança do grupo B com 15 pontos, o América-MG vem de empate na rodada passada contra o Galo. A equipe do técnico Vagner Mancini também avançou na Copa do Brasil depois de empatar com o Tocantinópolis fora de casa. Para este jogo, a tendência é que o Coelho tenha seus principais jogadores entre os onze. O time mandante não tem problemas no elenco.

Do outro lado, o Tombense está em primeiro lugar do grupo C, com 11 pontos. A equipe visitante vem de cinco rodadas de invencibilidade e sabe que precisa pontuar para se manter na zona de classificação.

Prováveis escalações

Escalação provável do América-MG: Cavichioli; Nino Paraíba, Ricardo Silva, Iago Maidana e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Mateus Gonçalves, Felipe Azevedo e Aloísio (Henrique Almeida, Wellington Paulista, ou Mastriani).

Escalação provável do Tombense: Felipe Garcia; David, Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Matheus Trindade, Matheus Frizzo e Yann Rolim; Keké, Alex Sandro e Kleiton.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?