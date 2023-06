América-RN x Confiança ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada; veja como acompanhar na internet

América-RN e Confiança se enfrentam na tarde deste sábado (17), a partir das 16h, na Arena das Dunas, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e no Nosso Futebol+, no streaming.

O América-RN vem de uma vitória e busca o segundo triunfo consecutivo em casa para tentar escapar da zona de rebaixamento. O time está na 17ª posição, com 9 pontos, e não perde há quatro partidas.

Do outro lado, o Confiança vem de um empate acabou estacionando na décima colocação, com 11 pontos. A equipe vive um mau momento na temporada e não sabe o que é vencer há cinco jogos.

Prováveis escalações

América-RN: Bruno; Luan Sales, Jean Pierre, Gilvan e Luiz Paulo; Vinícius Guedes, Léo Rafael e Rodrigo Henrique; Gustavo Ramos, Rafinha e Wallace Pernambuco. Técnico: Thiago Carvalho.

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Adrian, Adalberto e Felippe Borges; Bruno Camilo, Fábio Calonego; Edison Negueba, Dione e Willians Santana; e Lucas Vieira. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?