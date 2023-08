América-MG x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Brigando por uma vaga nas quartas de final, equipes brasileiras se enfrentam nesta quinta-feira (3); veja como acompanhar na TV e na internet

Duelo de brasileiros no mata-mata da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (3), América-MG e RB Bragantino se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Na zona de rebaixamento e goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão, o América-MG volta as atenções para a Sul-Americana. O Coelho garantiu a classificação para as oitavas de final após eliminar o Colo-Colo por 6 a 3 (agregado) nos playoffs. Na fase de grupos, terminou na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Defensa y Justicia.

Do outro lado, o RB Bragantino chega embalado com a vitória sobre o Fortaleza por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão. Na Sul-Americana, o time de Bragança Paulista terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 14 pontos. Foram quatro vitórias e dois empates.

O técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Eric Ramires, lesionado. Gustavinho e Bruninho brigam por uma vaga. Por outro lado, o técnico Vagner Mancini do América-MG não contará com Aloísio, também lesionado. No entanto, ele tem a opção de manter Mastriani, o vice-artilheiro com oito gols, no ataque.

A segunda partida ocorrerá no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar enfrentará nas quartas de final o ganhador do confronto entre Fortaleza e Libertad.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma 10 vitórias, contra seis do RB Bragantino, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

América-MG: Pasinato; Daniel Borges, Eder, Iago Maidana, Nicolas; Alê, Martínez, Paulinho, Benítez, Pedrinho; Mastriani. Técnico: Mancini.

Red Bull Bragantino: CCleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho (Bruninho); Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha (Thiago Borbasa). Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

América-MG

Aloísio, lesionado, segue fora.

Red Bull Bragantino

Henry Mosquera está machucado.

Quando é?