América-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana

Nesta quinta-feira (23), as equipes brasileiras iniciam batalha por vaga nas semifinais; veja como acompanhar na TV e na internet

Único duelo brasileiro das quartas de final da Copa Sul-Americana, América-MG e Fortaleza se enfrentam na noite desta quinta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Na lanterna do Brasileirão, o América-MG volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. O Coelho garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o RB Bragantino nas oitavas. Na primeira fase, terminou na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Defensa y Justicia. Nos playoffs, venceu o Colo-Colo por 6 a 3 (agregado).

Do outro lado, o Fortaleza chega embalado com duas vitórias e brigando pelo G-6 do Brasileirão. Na Sul-Americana, o Leão do Pichi terminou na liderança do Grupo H, com 15 pontos, sete a mais que o San Lorenzo, segundo colocado. Já nas oitavas de final, eliminou o Libertad por 2 a 1 no placar agregado.

A volta está marcada para o dia 31, no Castelão. Quem avançar terá pela frente nas semifinais o vencedor do confronto entre Estudiantes x Corinthians. Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Gil, e jogará por um empate.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Pasinato; Rodriguinho, Eder, Julio Cesar e Marlon; Lucas Kal, Alê, Juninho, Martínez e Méndez; Mastriani. Técnico: Fabian Bustos.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Machuca (Guilherme), Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Machuca, Calebe, Hércules e Pedro Rocha, lesionados, e Benevenuto, expulso contra o Libertad nas oitavas, são desfalques certos.

Quando é?