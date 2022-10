América-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (15), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo uma vaga na Libertadores, América-MG e Fortaleza se enfrentam na noite deste sábado (15), às 20h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na oitava posição do campeonato, com 45 pontos, e com ótimo desempenho no segundo turno, o América-MG quer manter a invencibilidade diante do adversário dentro do Independência. Emmanuel Martínez, machucado, é a única ausência confirmada na equipe de Vagner Mancini.

O Fortaleza, por sua vez, também venceu na rodada passada e é o 10º colocado, com 41 pontos. O Tricolor tem quatro desfalques para o duelo em Belo Horizonte, mas conta com o retorno de Silvio Romero.

Escalações

Escalação do provável do América-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Luan Patrick), Ricardo Silva (Iago Maidana), Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Matheusinho); Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Mastriani).

Escalação do provável Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Crispim, Ronald, Caio Alexandre e Moisés (Otero); Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

Desfalques

América-MG

Emmanuel Martínez, lesionado, desfalca o Coelho.

Fortaleza

Lucas Sasha, Benevenuto, Depietri e Fabricio Baiano estão todos no departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O América-MG é favorito contra o Fortaleza nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória do Tricolor, $ 3,20 no empate e $ 3,30 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas uma das equipes irá marcar, pagando-se $ 5,50 caso seja o Fortaleza, e $ ,3,50 caso seja o América-MG.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 15 de outubro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Independência, Belo Horizonte - MG

• Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (árbitro), Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Luis Marques (assistentes), Michel Patrick Costa Guimarães (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)