América-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (26), em Uberlândia; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 39 mil ingressos vendidos, América-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (26), a partir das 18h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Já rebaixado para a Série B, o América-MG volta a campo apenas para cumprir tabela na reta final do Brasileirão. Com 21 pontos, o Coelho não vencer há 13 jogos, com oito derrotas e cinco empates. Sem Juninho, suspenso, Alê é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Flamengo segue na briga pelo título do Brasileirão. Com 60 pontos, o Rubro-Negro chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados. Para o confronto, o técnico Tite terá o retorno de Gabriel Barbosa, que cumpriu suspensão vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 11 vitórias, contra duas do América-MG, além e seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio (Maidana) e Marlon; Alê, Martínez e Kal; Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini.

Flamengo: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

América-MG

Juninho está suspenso por conta de críticas à arbitragem, enquanto Rodriguinho, Cazares e Nicolas estão em recondicionamento físico, e Aloísio, Matheusinho e Rodrigo Varanda estão lesionados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?