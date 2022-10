América-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Campeão da Copa do Brasil, Rubro-Negro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (22); veja como acompanhar ao vivo na TV

O Flamengo deixa de lado a comemoração do título da Copa do Brasil para enfrentar o América-MG, neste sábado (22), às 19h (de Brasília), no Independência, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Para o confronto fora de casa, o técnico Dorival Júnior deve optar por uma formação alternativa já pensando na decisão da Copa do Libertadores contra o Athletico-PR no próximo sábado (28). Assim, apenas o goleiro Santos pode seguir no time titular em Belo Horizonte.

Atualmente, o Rubro-Negro aparece na terceira posição, com 55 pontos (16 vitórias, sete empates e nove derrotas no Brasileirão).

Do outro lado, o América-MG, com 45 pontos, vem de derrota para o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada. O técnico Vagner Mancini, ao contrário do rival, terá força máxima.

Em 17 jogos disputados, o Flamengo soma 10 vitórias, contra duas do América-MG, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Marlon, Eder, Potiguar, Luan Patrick; Alê, Juninho, Matheusinho, Azevedo, Gustavinho; Henrique.

Escalação do provável FLAMENGO: Santos; Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Pablo, Matheuzinho; João Gomes, Vidal, Diego, Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho.

Desfalques

Flamengo

Arturo Vidal, machucado, é desfalque certo.

América-MG

O Coelho não possui desfalques confirmados para o confronto.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Independência – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: JEAN PIERRE (árbitro), RAFAEL DA SILVA e LUCIO BEIERSDORF (assistentes), ANDRÉ LUIZ SKETTINO (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)