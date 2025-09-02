América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

América-MG e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ no pay-per-view, além do canal Desimpedidos no YouTube(veja a programação completa).O confronto entre América-MG e Avaí pela Série B promete fortes emoções. Para os entusiastas do futebol que gostam de assistir a partidas ao vivo e, ao mesmo tempo, aumentar a diversão por meio de apostas, é crucial escolher os melhores sites de apostas, que proporcionam segurança e excelentes odds. Assim, o torcedor pode se envolver ainda mais com o desenrolar dos jogos.
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Notícias e prováveis escalações
Sem vencer há nove jogos, com sete derrotas e dois empates, o América-MG entra em campo pressionado em busca da recuperação na Série B. No momento, o Coelho ocupa a penúltima posição, com 22 pontos. Em 23 jogos, acumula seis vitórias, quatro empates e nove derrotas. Aproveitamento de 31%.
Por outro lado, o Avaí, em 12º lugar, com 33 pontos, vem de empate sem gols com o Operário-PR e derrota para o Amazonas por 2 a 1 nos dois últimos jogos disputados.
América-MG: Cássio Meneses; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Christian Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode.
Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber.
Desfalques
América-MG
Dalbert, Jhosefer, Fabinho, Heber e Guilherme Pato estão lesionados, enquanto Miqueias e Júlio vão cumprir suspensão.
Avaí
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: terça-feira, 2 de setembro de 2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 23 confrontos, cada lado conquistou oito vitórias, além de sete empates. No último duelo, válido pelo primeiro turno da Série B de 2025, o Avaí levou a melhor e venceu por 3 a 0.