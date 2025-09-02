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Série B
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Mounique Vilela

América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Série B
América-MG x Avaí
América-MG
Avaí

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ no pay-per-view, além do canal Desimpedidos no YouTube(veja a programação completa).

O confronto entre América-MG e Avaí pela Série B promete fortes emoções. Para os entusiastas do futebol que gostam de assistir a partidas ao vivo e, ao mesmo tempo, aumentar a diversão por meio de apostas, é crucial escolher os melhores sites de apostas, que proporcionam segurança e excelentes odds. Assim, o torcedor pode se envolver ainda mais com o desenrolar dos jogos.

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Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há nove jogos, com sete derrotas e dois empates, o América-MG entra em campo pressionado em busca da recuperação na Série B. No momento, o Coelho ocupa a penúltima posição, com 22 pontos. Em 23 jogos, acumula seis vitórias, quatro empates e nove derrotas. Aproveitamento de 31%.

Por outro lado, o Avaí, em 12º lugar, com 33 pontos, vem de empate sem gols com o Operário-PR e derrota para o Amazonas por 2 a 1 nos dois últimos jogos disputados.

Série B
Sport crest
Sport
SPO
Avaí crest
Avaí
AVF
Série B
América-MG crest
América-MG
AMM
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV

América-MG: Cássio Meneses; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Christian Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode.

Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber.

Escalações de América-MG x Avaí

América-MGHome team crest

4-4-2

Formação

4-3-1-2

Home team crestAVF
1
Gustavo
3
Lucao
23
Mariano
45
Ricardo Silva
29
Paulinho
8
F. Amaral
17
Stenio
5
F. Elizari
15
K. Diniz Rocha
9
W. Bigode
39
Arthur
31
Cesar
14
Eduardo Brock
2
Railan
95
Jonathan Costa
36
Douglas
77
Ze Ricardo
8
J. Vitor
10
Marquinhos
5
Romildo
99
Cleber
94
Negueba

4-3-1-2

AVFAway team crest

AMM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Valentim

AVF
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

Desfalques

América-MG

Dalbert, Jhosefer, Fabinho, Heber e Guilherme Pato estão lesionados, enquanto Miqueias e Júlio vão cumprir suspensão.

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 2 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

AMM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

AVF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 23 confrontos, cada lado conquistou oito vitórias, além de sete empates. No último duelo, válido pelo primeiro turno da Série B de 2025, o Avaí levou a melhor e venceu por 3 a 0.

AMM

Outros

AVF

1

2

Empates

2

Vitórias

6

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

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