América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

América-MG e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ no pay-per-view, além do canal Desimpedidos no YouTube (veja a programação completa).

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Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há nove jogos, com sete derrotas e dois empates, o América-MG entra em campo pressionado em busca da recuperação na Série B. No momento, o Coelho ocupa a penúltima posição, com 22 pontos. Em 23 jogos, acumula seis vitórias, quatro empates e nove derrotas. Aproveitamento de 31%.

Por outro lado, o Avaí, em 12º lugar, com 33 pontos, vem de empate sem gols com o Operário-PR e derrota para o Amazonas por 2 a 1 nos dois últimos jogos disputados.

América-MG: Cássio Meneses; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Christian Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode.

Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber.

Desfalques

América-MG

Dalbert, Jhosefer, Fabinho, Heber e Guilherme Pato estão lesionados, enquanto Miqueias e Júlio vão cumprir suspensão.

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 2 de setembro de 2025

terça-feira, 2 de setembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 23 confrontos, cada lado conquistou oito vitórias, além de sete empates. No último duelo, válido pelo primeiro turno da Série B de 2025, o Avaí levou a melhor e venceu por 3 a 0.

Classificação

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