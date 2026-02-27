América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Mineiro 2026

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (1), às 18h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, da GE TV, do SporTV e do Premiere (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O América chega para a partida de volta após empatar, na Arena MRV, em 1 a 1. Neste momento da temporada, o Coelho está jogando apenas o estadual e tem a vantagem de ter o time todo descansado para a decisão. O técnico Alberto Valentim deve mandar a campo a mesma escalação do primeiro jogo.

Por outro lado, o Atlético vem de derrota no Brasileirão. No meio da semana a equipe viajou à Porto Alegre e foi derrotada para o Grêmio, por 2 a 1. O grande trunfo do Galo estará no banco de reservas: Eduardo Domínguez fará sua primeira partida à frente do time e busca iniciar sua trajetória com o pé direito.

O jogo promete ser equilibrado, com uma leve vantagem do Atlético-MG por ter um elenco mais forte. Porém, o América-MG conseguiu um empate na partida de ida e chega com moral para buscar a vaga na final.

América-MG: Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Emerson e Artur; Felipe Amaral, Yago Souza e Eduardo Person; Segovinha, Willian Bigode e Thauan (Nathan). Técnico: Alberto Valentim.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Júnior Alonso (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk; Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques

América-MG

O volante Alê segue de fora por lesão.

Atlético-MG

Lyanco, Patrik e Alexsander estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 1 de março de 2026

domingo, 1 de março de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Arena Independência - Belo Horizonte, MG

