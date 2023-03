América x Atlético ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora! América-MG e Atlético-MG fazem clássico na tarde deste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Independência, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na TV aberta, do SporTV3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após vencer o Cruzeiro duas vezes nas semifinais, o América-MG chega confiante para o duelo. O Coelho está invicto na temporada e quer aproveitar a sua força em casa. O técnico Vagner Mancini não possui desfalques confirmados.

Do outro lado, o Atlético-MG tem a melhor campanha da competição e, por isso, joga por dois resultados iguais. O Galo vem de um triunfo e uma derrota para o Athletic Club na semifinal. O Alvinegro não deve ter mudanças na equipe titular.

Prováveis escalações

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Arthur, Potiguar, Iago Maidana e Nicolas; Juninho, Alê e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens; Otávio, Pedrinho e Patrick; Zaracho, Hulk e Paulinho.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?