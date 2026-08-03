Ameaça ao Real: Barcelona se prepara para dar o bote em Rodri

O Barcelona segue trabalhando duro na construção de um elenco capaz de competir na temporada 2026-2027.

E embora a equipe do técnico Hansi Flick tenha realizado duas temporadas de destaque, o diretor esportivo Deco e seus principais auxiliares desejam reforçar o projeto com jogadores de altíssimo nível.

O jornal Sport noticiou que a prioridade do Barça gira atualmente em torno da contratação de um centroavante de ofício, mas que os dirigentes do clube não fecham a porta para o reforço de outras posições, caso surjam oportunidades adequadas no mercado.

Uma semana depois de a rádio "Catalunya Ràdio" revelar que o Barcelona sondou o Manchester City sobre a situação de Rodri, e embora o Real Madrid seja o candidato mais forte a vencer a corrida pela contratação do jogador, a "Cadena SER" voltou a confirmar que o Barça acompanha "com grande interesse" as negociações entre as duas partes.

O gigante catalão também estuda a possibilidade de se movimentar para contratar o meio-campista espanhol, caso ele não acabe se transferindo para o estádio Bernabéu e demonstre disposição de ir para o Barça.

De acordo com o jornalista Neil Solà, da rádio "Cadena SER", há uma convicção dentro do Barcelona de que o clube é capaz de executar a negociação, além de considerar Rodri um dos melhores jogadores do mundo em sua posição e digno de um grande esforço financeiro para contratá-lo.

Mas a conclusão do negócio exige também que o jogador demonstre disposição de se juntar ao Barcelona.

Deco e Flick entendem que o meio-campo está completo em termos de opções, mas as dúvidas surgidas após a lesão de Frenkie de Jong abriram a porta para um novo cenário.