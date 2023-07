Amazonas x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (8), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, Amazonas e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado (8), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view.

Com duas derrotas consecutivas, o Paysandu entra em campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 16ª posição, com 12 pontos, um a mais que o Floresta, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Amazonas está isolado na liderança da Série C, com 24 pontos conquistados e um aproveitamento de 72%. Nos últimos 10 jogos disputados, a equipe soma sete vitórias e três empates. Para o confronto, o técnico Rafael Lacerda não poderá contar com Caio Hila, expulso no triunfo sobre o Pouso Alegre por 2 a 1. Yuri Ferraz, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna na lateral.

Prováveis escalações

Amazonas: Fabian Volpi; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Jackson e Charles; PH, DG, Xavier e Rafael Tavares; Gustavo Ermel e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Jacy Maranhão, Paulão e Igor Fernandes; João Vieira, Geovane, Nenê Bonilha e Robinho; Mário Sérgio e Nicolas Careca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques

Amazonas

Edson Mardden, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Caio Hila, expulso na última rodada, são desfalques.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?