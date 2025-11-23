Amazonas x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Amazonas e Coritiba se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 38ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já rebaixado para a Série C, o Amazonas apenas cumpre tabela na última rodada. Em 18º lugar, com 36 pontos, a equipe soma oito vitórias, 12 empates e 17 derrotas, com aproveitamento de 32% na Série B.

Por outro lado, o Coritiba já garantiu o acesso à Série A e precisa de pelo menos um empate para confirmar o título da Série B sem depender de um possível tropeço do Athletico-PR diante do América-MG. Líder com 65 pontos, o Coxa acumula 18 vitórias, 11 empates e oito derrotas, alcançando um aproveitamento de 58%.

Amazonas: Renan; Akapo, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Larry Vásquez, Domingos e Rafael Tavares; Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

Desfalques

Amazonas

Erick Varão e Robertinho vão cumprir suspensão.

Coritiba

João Almeida, Everaldo e Gustavo Coutinho estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 23 de novembro de 2025

domingo, 23 de novembro de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus, AM

Retrospecto recente

Classificação

