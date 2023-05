Amazonas x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

A partida será disputada neste sábado (6), no Estádio Carlos Zamith; veja como acompanhar na TV e na internet

Amazonas e América-RN se enfrentam neste sábado (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, pela segunda rodada da 1ª fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view e no streaming.

Depois de sair derrotado para o Brusque, fora de casa, por 1 a 0, o Amazonas está pronto para atuar na segunda rodada. Para o duelo, o técnico Rafael Lacerda conta com o reforço do zagueiro Jackson, que apareceu no BID, ex-Palmeiras e Fortaleza.

Do outro lado, assim como o Amazonas, o América-RN estreou com derrota para o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, por 2 a 1. Para o duelo, é provável que o atacante Sassá, ex-Cruzeiro, seja mantido no time titular com as ausências de Luan Santos e Alison.

Prováveis escalações

Amazonas: Fabian Volpi; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Victor Sallinas, Renan Castro; PH, Julio Rusch e Rafael Tavares; DG, Sassá e Ruan. Técnico: Rafael Lacerda.

América-RN: Bruno Pianissolla; Everton Souza, Jean Pierre, Edson Silva, Luiz Paulo; Vini Guedes, Araújo e Elvinho; Kaio Nunes, Iago e Wallace Pernambucano. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Amazonas

Luan Santos e Alison.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?