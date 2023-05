América-RN x Ypiranga-RS ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes estreiam na Série C nesta quarta-feira (3), na Arena das Dunas; veja como acompanhar na TV e na internet

América-RN e Ypiranga-RS se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), na Arena das Dunas, em Natal, pela primeira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após um período de um mês sem entrar em campo devido à eliminação do Campeonato Potiguar, o América-RN inicia sua jornada na Série C, após conquistar o título da Série D de 2022. Na ocasião, a equipe venceu o Pouso Alegre-MG pelo placar agregado de 2 a 1.

Por outro lado, o Ypiranga sofreu uma eliminação diante do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil e também foi derrotado pelo Grêmio nos pênaltis, por 5 a 4, nas semifinais do Gauchão. Na temporada de 2022 da Série C, a equipe ficou em décimo lugar na primeira fase, com 28 pontos. Foram sete vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Prováveis escalações

América-RN: Carlão, Jean Pierre, Téssio, Édson Silva e Luiz Paulo; Juninho Montealegrense, Allef, Araújo, Elvinho; Iago e Wallace Pernambucano.

Ypiranga-RS: Caíque; Ivan, Heitor, Islan e Guilherme Guedes; Lorran, Mossoró, Gabriel Tota e João Pedro; Erick e Rubens.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Ypiranga-RS

Sem desfalques confirmados.

Quando é?