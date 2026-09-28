"Alvoroço em Valdebebas": crise disciplinar custa punição imediata à "descoberta de Mourinho"

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, nesta segunda-feira, os primeiros sinais de uma crise no Real Madrid, que levou a uma punição imediata contra um jovem jogador.

O jornal "Marca" afirmou que começaram a surgir sinais de uma crise no horizonte para a equipe do Real Madrid Castilla, ainda que ela deva se dissipar rapidamente.

O time reserva enfrentou seu primeiro revés interno, o que provocou alvoroço em Valdebebas, onde surgiu, na semana passada, uma desavença entre Jorge Cestero, um dos jogadores de maior destaque da equipe, e Julián López de Lerma, o treinador, após sua exclusão do time titular diante do Sant Andreu.

A situação exigiu a intervenção do clube e, após ser resolvida, o jogador não foi incluído na lista da equipe para a partida contra o Alcorcón.

López de Lerma não escondeu a decisão técnica, embora não tenha revelado o motivo da ausência.

O treinador declarou: "Estamos focados no desenvolvimento dos jogadores. Queremos que todos os jogadores possam mostrar suas capacidades, competir e fazer parte da equipe".

O treinador também explicou a importância que atribui ao meio-campista: "Jorge será um jogador muito importante para nós nesta temporada".

O clube decidiu, de forma compreensível, que a desavença teria consequências, como ficou evidente na última partida, em que o Castilla perdeu por 2 a 1 para o Alcorcón.

Essa crise, ainda que aparentemente já resolvida, deixa em aberto a questão sobre quanto tempo durará a exclusão, especialmente com a proximidade do dérbi de Madri dentro de poucos dias, uma partida na qual ainda não está claro se Cestero voltará à escalação de Julián.

Independentemente dessa crise, o jogador vem fazendo uma temporada excelente (tendo, inclusive, marcado seu primeiro gol) e consolidou sua posição como titular no Real Madrid Castilla.

Além disso, participou da pré-temporada com o time principal sob o comando de José Mourinho, onde foi um dos jogadores de maior destaque da base, chegando a atuar em todos os quatro amistosos antes do início da temporada.