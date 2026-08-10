O Atlético de Madrid está próximo de assinar com um dos alvos do Barcelona durante o atual mercado de verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Cristian Romero está perto do Atlético de Madrid. O negócio está próximo, e uma nova proposta será enviada em breve ao Tottenham".

E acrescentou: "Romero deu sinal verde para a transferência ao Atlético, e as conversas entre os dois clubes entram em suas etapas finais".

E prosseguiu: "O Tottenham nunca cogitou vender Romero ao seu vizinho Arsenal, enquanto o Barcelona mantém o foco no negócio de Rodri, e não há nenhuma proposta pela contratação do zagueiro do Tottenham até o momento".

Vale lembrar que diversos relatos confirmaram que Romero é uma das opções do Barcelona para reforçar a defesa, após a transferência de Ronald Araújo ao Liverpool por empréstimo durante o atual verão.

