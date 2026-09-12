Álvarez soa o alarme em Madri

O Atlético de Madrid sofreu um novo revés antes do confronto com a Real Sociedad no estádio Anoeta, depois que o argentino Julián Álvarez deixou o último treino da equipe por problemas físicos, o que gera fortes dúvidas sobre sua capacidade de participar da partida e aumenta os problemas da comissão técnica diante das ausências de Alexander Sørloth e Pablo Barrios, lesionados.

De acordo com o jornal "Marca", Álvarez não conseguiu completar o treino com seus companheiros após sentir dores físicas, e o jogador aguarda para se submeter a exames médicos adicionais a fim de determinar a natureza da lesão e sua gravidade, embora sua participação diante da Real Sociedad pareça improvável no momento.

Essas novidades surgem depois que o atacante argentino disputou 90 minutos completos diante do Liverpool na última quarta-feira, pela primeira vez nesta temporada, em meio a um início tardio de preparação por conta da polêmica que cercou seu futuro, antes de seu retorno aos treinos em 10 de agosto, seguido de sua ausência por cerca de uma semana devido a uma doença.

Álvarez havia optado por permanecer no Atlético de Madrid após o fechamento da janela de transferências, com o objetivo de recuperar seu nível habitual e reconquistar a confiança da torcida da equipe, mas o novo problema físico ameaça atrapalhar seu processo de retorno gradual.

O atacante argentino apresentou sinais positivos durante o confronto com o Liverpool no estádio de Anfield, ao dar a assistência para o gol de Marcos Llorente, além de obrigar o goleiro Alisson a defender um chute forte, o que fez de marcar seu primeiro gol nesta temporada o objetivo mais destacado antes do retorno ao estádio Anoeta.

Mas a possível lesão pode adiar esse momento, enquanto o Atlético aguarda os resultados dos exames médicos para definir a situação final de Álvarez, em meio a uma lista de lesionados que inclui também Sørloth e Barrios.