Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, informou a Mikel Arteta, técnico do Arsenal, que não deseja se juntar ao clube inglês durante a atual janela de transferências, segundo uma reportagem da imprensa espanhola.

De acordo com o jornal madrilenho "AS", a negociação para a transferência de Álvarez ao Arsenal tornou-se extremamente complicada, apesar das tentativas contínuas do clube londrino de convencer o jogador.

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Por outro lado, o Atlético de Madrid definiu o próximo domingo como prazo final para o atacante argentino resolver seu futuro, em meio ao interesse do Arsenal e também do Manchester City em contratá-lo, segundo a rede Sky Sports.

Reportagens da imprensa indicaram que o clube da capital espanhola está aberto a vender seu jogador, antes do fechamento da janela de transferências na próxima terça-feira, sob a condição de receber cerca de 128 milhões de libras esterlinas.

Álvarez faltou aos treinos com seus companheiros por 4 dias, diante de sua insistência em se transferir para o Barcelona, opção que o Atlético de Madrid rejeita com veemência, acusando o clube catalão de falta de profissionalismo na forma de tratar o assunto.

O argentino já havia expressado seu desejo de deixar o Atlético desde junho passado, quando declarou: "Conversei com as pessoas com quem precisava conversar no Atlético, e a melhor coisa para todos é a transferência. Quero realizar meu sonho. Não é o momento adequado para falar sobre isso, mas também não consigo escondê-lo. Tento ser uma pessoa sincera".

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