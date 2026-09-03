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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Álvarez? Chelsea prepara 100 milhões para tirar estrela do Atlético de Madrid

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O Chelsea pretende entrar com força total na próxima janela de janeiro para contratar Pablo Barrios, estrela do Atlético de Madrid, que o técnico Xabi Alonso vê como o substituto ideal de Enzo Fernández.

Segundo o jornal Sport, a saída de Enzo nos últimos instantes do mercado de transferências, somada ao fracasso da negociação pela contratação de Lamine Camara, estrela do Monaco, deixou uma grande lacuna no meio-campo do Chelsea.

O Monaco recusou nos últimos instantes autorizar a saída do meio-campista senegalês, o que fez com que o Chelsea se visse em uma situação difícil e sem alternativa.

O clube londrino já havia dado sinal verde para a transferência de Enzo ao Manchester City, e considerou que voltar atrás no negócio no último instante seria algo antiético.

Agora, o Chelsea tentará repor Enzo durante o mercado de transferências de inverno, e relatos vindos da Inglaterra afirmam que o jogador preferido para preencher o vazio deixado por Enzo é Pablo Barrios, por quem o clube londrino se prepara para oferecer 100 milhões de euros.

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Já o problema que a equipe inglesa pode enfrentar é que o meio-campista espanhol, de 23 anos, é peça fundamental no meio-campo do técnico Diego Simeone, e parece difícil que o Atlético de Madrid abra as portas de saída para Barrios com facilidade.

Barrios possui uma multa rescisória no valor de 500 milhões de euros, e a temporada passada foi a de sua consagração e da confirmação de seu lugar, embora uma lesão nos tendões do joelho o tenha privado de participar da parte final da temporada e causado sua ausência da Copa do Mundo.

Alonso considera que o meio-campista do Atlético tem tudo para brilhar no estádio de Stamford Bridge, e acredita ainda que Barrios é o complemento ideal para o equatoriano Moisés Caicedo no meio-campo, graças à combinação de força física e criatividade.

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