O Barcelona reacendeu o seu interesse no avançado francês Éli Junior Kroupi, estrela do Bournemouth inglês, numa nova tentativa de reforçar o seu ataque, apesar da posição firme do clube inglês, que anunciou a recusa categórica em vender o jogador durante o atual período de transferências de verão.

O jornal catalão "Sport" afirmou que Deco, diretor desportivo dos blaugrana, voltou a colocar o nome do jovem avançado de 20 anos na mesa das negociações, depois de a opção de contratar o argentino Julián Álvarez se ter complicado devido à recusa do Atlético de Madrid em negociar, no âmbito da procura por um sucessor futuro para o polaco Robert Lewandowski.

Uma época excecional

Kroupi, internacional francês sub-21, protagonizou uma primeira época excecional na Premier League inglesa após ter chegado do Lorient francês por 13 milhões de euros, tendo marcado 13 golos em 35 jogos, números que o colocaram no radar dos grandes da Europa, entre eles o Chelsea, o Paris Saint-Germain, o Arsenal, o Bayern Munique e o Manchester City.

O Bournemouth fecha a porta

Mas as ambições do Barcelona esbarram na posição firme do Bournemouth, com Tiago Pinto, responsável pelas operações de futebol do clube inglês, a garantir que Kroupi é uma peça fundamental do projeto, anunciando a recusa em vender o jogador este verão, mesmo que a oferta seja de 100 milhões de euros.

O Bournemouth vive um ano especial após se ter apurado pela primeira vez na sua história para as competições europeias, na sequência do sexto lugar alcançado na temporada passada sob o comando do treinador Andoni Iraola, o que torna a permanência das suas estrelas uma prioridade máxima.

Também Moussa Sissoko, agente do jogador, negou há poucos dias a existência de quaisquer negociações com o Barcelona, embora o clube catalão procure confirmar até que ponto essa posição é definitiva, numa última tentativa de convencer as partes envolvidas a abrir a porta às negociações.