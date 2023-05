Altos x Figueirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes estreiam na Série C nesta quinta-feira (4), no Estádio Lindolfo Monteiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Altos x Figueirense se enfrentam na noite desta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

O Altos volta aos gramados após mais de um mês sem jogos oficiais. A última partida da equipe havia sido no dia 1º de abril, quando foi eliminada pelo Fluminense-PI, nas semifinais do Campeonato Piauiense.

Do outro lado, o Figueirense também volta a campo após um longo período sem jogos oficiais. A eliminação para o Hercílio Luz, nas quartas de final do Campeonato Catarinense, no dia 22 de março, havia sido a última partida da equipe.

Prováveis escalações

Altos: Vinicius Rodrigues, Daelson, Raul Cardoso, Marcelo Sousa, Lucas Souza, Vinicius Paiva, Santos, Dieguinho, Lucas Bessa, Rodrigo Fumaça, Yan Phellipe.

Figueirense: Gabriel Gasparotto, Elias, Eduardo Rosado, Mauricio Ribeiro, Otavio Gut, Léo Artur, Robson Alemão, Andrew, Gustavo França, Guilherme Pato, Nicolas.

Desfalques

Altos

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?