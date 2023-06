Altos x Amazonas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (17), no Estádio Lindolfo Monteiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Atravessando momentos opostos na temporada, Altos e Amazonas se enfrentam neste sábado (17), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Depois de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, o Altos entra em campo pressionado pela vitória para se afastar do risco de rebaixamento. No momento, a equipe ocupa a 16ª posição, com nove pontos, a mesma pontuação que o América-RN e Paysandu, que estão no Z-4.

Do outro lado, o Amazonas, na vice-liderança, com 15 pontos, um a menos que o líder São Bernardo, chega embalado com quatro vitórias e três empates nos últimos sete jogos disputados. A única derrota da equipe foi na estreia da Série C, contra o Brusque por 1 a 0.

Prováveis escalações

Altos: Rafael, Raul, Marcelo, Vavá (Lucas Souza), Vinícius Paiva; Valderrama, Tibiri, Lelê; Rodrigo Fumaça, Manoel e Yan. Técnico: Sérgio Soares.

Amazonas: Fábian Volpi; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Luis Gustavo (Alisson) e Renan Castro; PH, Jimenez e Rafael Tavares; DG, Sassá e Luan. Técnico: Rafael Lacerda.

Desfalques

Altos

O goleiro Lucas Ferreira está com dores na tíbia e está fora do confronto, enquanto Dieguinho cumprirá suspensão automática.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?