Alisson x Ederson: dá para saber quem é mais importante para Liverpool e Manchester City?

Os goleiros brasileiros são, há anos, destaques dos últimos campeões da Premier League inglesa

Dois dos melhores goleiros do mundo na atualidade. Disputam a titularidade da seleção brasileira. E disputam títulos na Inglaterra. Alisson e Ederson, respectivos guardiões de Liverpool e Manchester City, levantaram os últimos dois troféus de Premier League e voltam a se enfrentar neste domingo (03) em confronto válido pela sétima rodada do certame inglês.

Por serem os últimos dois campeões da Premier League, finalistas das últimas edições da Champions e times comandados por Pep Guardiola e Jürgen Klopp, muitos são os holofotes apontados quando Citizens e Reds se enfrentam. E pelas razões citadas no parágrafo de abertura deste texto, um deles está destinado aos goleiros do Brasil. E uma pergunta normal de se fazer é sobre qual, dentre Alisson e Ederson, pode ser considerado mais importante para sua equipe.

Na temporada atual, 2021/22, Alisson tem sido mais decisivo para a boa campanha do Liverpool após oito jogos. Embora tenha sofrido um gol a mais do que Ederson (7 a 6), o camisa 1 dos Reds tem sido mais exigido: recebe mais finalizações na direção do gol (24 a 11), faz um número maior de defesas (17 a 6) e, mais importante, vai fazendo defesas mais difíceis: segundo a Opta Sport, com Alisson o time da Cidade dos Beatles tem média de 9.63 gols contra esperados e concedeu menos que isso (foram sete tentos sofridos). Ederson sofreu seis gols dentre 4.08 gols contra esperados, ou seja: mais que o esperado.

Alisson também conta com um número maior de atuações marcantes, daquelas em que foi considerado o herói (ou um dos) de algum resultado importante. Saltam aos olhos, dentre os principais exemplos, a defesa espetacular contra o Napoli, que evitou uma eliminação na fase de grupos da Champions League 2018/19 e a exibição decisiva para fazer os Reds conquistarem aquela mesma edição da competição europeia contra o Tottenham. Isso, claro, sem falar no gol de cabeça marcado contra o West Brom, na temporada passada, que provou ser decisivo para ajudar sua equipe a conseguir uma vaga na atual Champions.

Ederson, por outro lado, não é tão ‘milagreiro’ como Alisson mas tem papel importantíssimo para dar fluidez ao complexo tipo de futebol exigido por Guardiola no City. O brasileiro se destaca nas defesas e na arte de evitar gols, é claro, mas o que saltam aos olhos é sua habilidade com a bola nos pés. Ederson participa ativamente das transições e construção de jogadas dos Citizens, inclusive somando três passes para gols até aqui.

No total de suas passagens pela Inglaterra, a interpretação dos números mostra um Alisson mais decisivo para evitar gols (sofreu um total de 111 dentre 137 que eram esperados, defendendo 74% das finalizações adversárias) enquanto Ederson (150 gols sofridos de 151.7 em gols contra esperados, com 69% das finalizações adversárias defendidas) talvez seja, ao lado de Manuel Neuer, o goleiro que melhor alia o bom desempenho sob as traves com o que consegue fazer com a bola nos pés. Qual deles é mais importante para sua respectiva equipe? Talvez nem eles ou os seus treinadores consigam dar esta resposta.

As certezas, contudo, são várias: a de que suas características entregam o que suas equipes pedem, de que são dois dos melhores goleiros da atualidade... e que a dor de cabeça para Tite definir o seu titular na seleção não será nada fácil – o que é um ótimo sinal para a equipe do Brasil.