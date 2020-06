Alisson é mais importante que Van Dijk para o Liverpool? É o que diz uma lenda inglesa

Gary Neville coloca o goleiro brasileiro como o principal responsável pelo sucesso recente dos Reds

Alisson e Virgil van Dijk são jogadores fundamentais para o desde a temporada 2018-19, quando o goleiro brasileiro foi contratado. E o goleiro brasileiro é considerado por Gary Neville como um do principais responsáveis pelo sucesso recente dos Reds, mais do que o zagueiro holandês.

Os dois jogadores foram lembrados em premiações individuais recentes: Van Dijk foi eleito o melhor jogador da temporada passada pela Uefa e foi finalista dos prêmios da Bola de Ouro e do The Best. Alisson, por sua vez, recebeu o prêmio de melhor goleiro do ano tanto da Uefa quanto da Fifa.

Gary Neville, porém, acredita que o impacto do goleiro é maior no time de Jürgen Klopp. "Acho que Alisson fez o Liverpool vencer a Premier League", disse o ídolo do .

"Quando se fala que Van Dijk era a peça que faltava, eu concordo em partes. Mas olhando para o Liverpool de dois ou três anos atrás, eu era muito crítico dos goleiros que o time tinha", afirmou.

O ex-lateral relembrou impactos semelhantes que companheiros dele tiveram no Old Trafford, comparando Alisson com lendas do futebol inglês: "Assim que Alisson chegou [ao Liverpool]... eu vi isso no Manchester United com Peter Schmeichel e depois vi no outro período de sucesso que tivemos com Edwin Van Der Sar".

Tanto brasileiro quanto o holandês são titulares indispensáveis para Klopp. Na campanha da Premier League, título que os Reds podem conquistar em breve, a defesa do time de Anfield foi vazada apenas 21 vezes em 29 jogos.

Após três meses de futebol paralisação, a bola voltará a rolar na no dia 17 de junho, quarta-feira. O Liverpool entrará em campo no domingo, dia 21, no clássico contra o Everton.