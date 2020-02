Alisson no Fluminense? Goleiro vai ao Maracanã homenagear Muriel

De folga no Liverpool, o titular da seleção brasileira veio ao Brasil prestigiar o irmão na Copa Sul-Americana

O entrou em campo nesta terça-feira (04), mas em protesto ao calendário local o técnico Jurgen Klopp sequer foi ao jogo contra o Shrewsbury Town: os Reds jogaram com um time sub-23, venceram por 1 a 0 e seguiram para as oitavas de final da – onde enfrentarão o .

Já os jogadores do atual time campeão europeu e mundial, além de líder isolado da Premier League, aproveitaram a semana de folga, livre de compromissos do Campeonato Inglês. E o goleiro Alisson veio para o Rio de Janeiro para acompanhar o irmão Muriel com a camisa do no duelo contra o Unión La Calera, do , em jogo válido pela e transmitido com exclusividade pelo DAZN.

Muriel e Alisson foram criados na base do , onde inclusive chegaram a brigar pela posição. A união entre os irmãos, contudo, nunca deixou de existir.

O titular do Liverpool e seleção brasileira, inclusive, foi ao Maracanã com a camisa do Fluminense com o nome do irmão nas costas... e isso por si só já animou os tricolores, que em 2019 brincavam dizendo que Muriel era melhor que Alisson. Veja as reações abaixo!

