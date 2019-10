Melhor que Alisson? Muriel salva o Fluminense e fala de comparação com o irmão

O goleiro do Tricolor foi um dos principais nomes na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, e a torcida não esconde o ânimo

Muriel vem sendo um dos jogadores mais decisivos do neste segundo turno de Campeonato Brasileiro. Com defesas decisivas, o arqueiro vai ajudando o Tricolor a se afastar da zona de rebaixamento e, neste sábado (12), sua exibição foi decisiva para a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia – que manteve Marcão invicto sob o comando do time.

Tamanha tem sido a importância de Muriel, que a torcida do Fluminense vem fazendo uma comparação audaciosa. Além de gritarem que o seu goleiro é o melhor do , nas redes sociais não faltam mensagens dizendo que o arqueiro é melhor que seu irmão.

MURIEL: o nome do pesadelo do nesta noite... PASSAVA NADA ❌❌ pic.twitter.com/eIiEuVBzBq — De Sola (@desolaoficial) October 13, 2019

Já agradeceu por ter Muriel em seu time ? MUROEL pic.twitter.com/El06fegvkZ — Allan (@euribeiro1) October 13, 2019

Eu to achando que o muriel que está machucado e é o alisson que está agarrando https://t.co/FXIB62M3SW — 🇮🇹 (@marcos_flu2207) October 13, 2019

Muriel não é irmão do Alisson,o ALISSON e irmão do Muriel — Filho do Muriel ⁰¹ ᶠᶠᶜ (@jonathanffc7) October 13, 2019

E quem é o irmão de Muriel? Alisson, goleiro da seleção brasileira e , considerado por muitos o melhor do mundo.

Apesar do ânimo do torcedor, contudo, o goleiro do Fluminense garante que o irmão, que assim como ele é cria do , é o melhor entre ambos, mas não esconde a felicidade pelo seu momento.

"Ah que isso, Alisson é o melhor do mundo. Mas fico feliz de, nas minhas condições estar ajudando o time", disse Muriel, em entrevista após o jogo para o Premiere FC.