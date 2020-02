Alisson, o Messi dos goleiros

O Liverpool se saiu bem na ausência do goleiro por lesão, mas atingiu outro patamar desde o retorno do brasileiro

Pela primeira vez em algum tempo, Anfield ficou em silêncio. O está dominando o jogo, ganhando de 3 a 0 antes dos 30 primeiros minutos e jogando bem e bonito. Então, Alisson caiu no chão. Foi um incidente inesperado, após o goleiro cobrar um tiro de meta.

Quer ver jogos ao vivo da Premier League ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Imediatamente, o departamento médico do Liverpool foi checar a perna direita do brasileiro. No banco de reservas, Adrian, que havia sido contratado dias antes naquela mesma semana, se preparava para a mais inesperada estreia. Alisson deixou o campo ovacionado por todos no estádio, mas com muita dor e desconforto.

Mais times

Isso foi em Agosto, a temporada da Premier League havia começado há apenas 39 minutos. O Liverpool venceu o por 4 a 1, mas o sentimento era de apreensão. Até mesmo Jurgen Klopp admitiu que a lesão era uma "grande sombra" sobre a vitória de seu time.

Mesmo com os rumores de redes sociais sobre um possível ruptura no tendão de Aquiles, os exames mostraram que se tratava de uma ruptura no músculo da panturrilha. Alisson não pôde jogar até o dia 20 de outubro, no empate entre Liverpool e por 1 a 1.

Créditos para Adrian e para o brilho deste time de Klopp em geral, que souberam como contornar esse problema com estilo. Sem Alisson, os Reds venceram os sete jogos que disputaram na Premier League, garantiram a e avançaram na Inglesa. Apenas o , na Liga dos Campeões, superou o Liverpool.

Desde seu retorno, porém, o Liverpool passou por tudo e por todos. O time é o campeão do mundo, está nas oitavas da Liga dos Campeões e na quinta rodada da Copa da . Além disso, tem uma vantagem de incríveis 22 pontos na ponta da tabela da Premier League. Aquele empate em Old Trafford foi o único jogo que o clube perdeu pontos na temporada.

Alisson, por sua vez, está reiterando seu status como melhor goleiro da liga. Incrivelmente, ele soma nove jogos sem tomar gols desde 7 de Dezembro, o que o coloca no topo das estatísticas para o Golden Glove, ao lado de Dean Henderson ( ) e Nick Pope ( ).

Roberto Negrisolo, seu treinador na época de , certa vez o descreveu como "Messi dos goleiros" e poucos em Anfield irão discordar. O Liverpool sabia que Alisson era um bom goleiro quando o contrataram, mas sua fase está impressionando Klopp e todo staff do clube.

"Ele faz o difícil parecer fácil", afirmou o ex-goleiro dos Reds, Chris Kirkland. "Tudo ele faz com calma, com controle. Ele é o melhor do mundo, com certeza".

Os títulos estão procurando pelo goleiro. Alisson venceu a Liga dos Campeões e, seis semanas depois, venceu a . Foi nomeado como o melhor goleiro da Europa pela UEFA e como o melhor do mundo pela FIFA. Ele terminou 2019 com um papel fundamental na conquista do , no Qatar.

"Tudo o que você precisa é Alisson Becker", brincou Klopp após a vitória sobre o , do , no Mundial, fazendo referência a música "All you need is love", dos Beatles.

Uma olhada nas estatísticas mostram o tamanho da influência do brasileiro. Os 370 milhões de reais pago pelo goleiro à Roma parecem uma barganha. Esqueça os jogos sem tomar gols, olhe para os outros números.

Alisson concede um gol a cada 244 minutos - a melhor marca da história da Premier League. Ele defendeu 26 dos últimos 27 chutes que foram ao gol. Somente Raúl Jimenez encontrou um jeito de passar pela muralha dos Reds desde 23 de Novembro.

Alisson salvou quase 77% dos chutes que vieram de dentro da área nesta temporada. Por efeitos de comparação, Ederson é o segundo neste quesito e tem 64,71%. Fora da área, então, o goleiro dos Reds é ainda mais imbatível.

Impecável com as mãos, Alisson é da mesma forma incrível com os pés. É o goleiro que mais completou passes na Premier League nesta temporada e seu aproveitamento é somente superado pelo compatriota do .

Mais artigos abaixo

Como se não bastasse, ele se envolveu em cinco gols de sua equipe, nesta temporada. O mais memorável, claro, a grande assistência para Mohamed Salah contra o Manchester United, no mês passado.

"Ao seu redor, não há ninguém tão bom", disse Ray Clemence, goleiro mais vitorioso da história do Liverpool. "Certamente, é o melhor goleiro que vemos em muito, muito tempo". O lugar do brasileiro na história do Liverpool já está garantido.