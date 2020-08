Alexandre Pato fora do São Paulo? Entenda a situação do atacante

Atacante de 30 anos perdeu a vaga de titular e virou a última opção para o ataque de Fernando Diniz

No início do Brasileirão, Alexandre Pato perdeu espaço no . Se antes da paralisação a fase do jogador era boa, hoje ele é considerado como dispensável por dois motivos em especial: o mau momento dentro de campo e o alto salário.

Desde a eliminação do São Paulo no diante do , Pato não entrou mais em campo. No jogo do Tricolor contra o , ele viu do banco de reservas Helinho e Gonzalo Carneiro, que não jogava há mais de um ano, serem escolhidos por Fernando Diniz para entrar no decorrer da partida.

Ainda não há uma proposta de time algum pelo jogador. Porém, o São Paulo vê como natural a saída do atacante de 30 anos se ele continuar na reserva. Na atual temporada, Pato fez 13 jogos e marcou apenas quatro gols, todos antes da pausa das competições.

Um dos entraves para a saída de Pato é o seu salário. Atualmente, o jogador tem um dos maiores salários no Tricolor, recebendo cerca de R$ 700 mil por mês. Se quiser mudar de ares, certamente o atacante teria que aceitar uma redução de seus vencimentos.

Como informou o Uol, o jogador até conversou com Jorge Sampaoli nos últimos dias, visando uma mudança para o . O treinador argentino gosta do estilo de jogo do atacante são paulino, mas a diretoria atleticana não quer fazer um grande investimento e entende que Pato não tem um perfil que se encaixe no clube.

O , time que revelou Alexandre Pato, também seria um dos interessados no jogador, mas esbarra nas altas cifras do jogador. O procura um atacante para ocupar o espaço deixado por Paolo Guerrero, que perderá o resto do ano em função de uma lesão no joelho.