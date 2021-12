Modelo de venda aprovado pelo Botafogo vira referência para XP Investimentos no Cruzeiro

O modelo de alienação aprovado pelo Conselho Deliberativo do Botafogo virou referência para a XP Investimentos na apresentação feita ao Cruzeiro na última segunda-feira (29), conforme apurado pela GOAL. Um dos líderes da corretora, Pedro Mesquita, falou ao Conselho Deliberativo dos mineiros sobre o que foi feito em General Severiano.

Os conselheiros do Botafogo aprovaram a alienação de 100% do clube em assembleia geral, e a diretoria conta com auxílio da própria XP Investimentos para encontrar parceiros que possam aportar dinheiro após a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O clube carioca permite que todas as ações sejam adquiridas por investidores, deixando a ala social sem participação na divisão societária. A ideia é que o clube consiga se reerguer com a chegada de novos parceiros financeiros.

No Cruzeiro, por sua vez, a ideia original era que a parte social mantivesse 51% das ações, enquanto investidores teriam 49%, máximo permitido pelo atual estatuto. A XP Investimentos, que também é responsável pela captação de parceiros, fez uma apresentação aos conselheiros na última segunda-feira, explicando a importância da alteração na divisão societária.

Os conselheiros já deram indícios de que topam fazer a alteração após a apresentação da XP Investimentos durante o encontro presencial, que contou também com a participação do presidente Sérgio Santos Rodrigues. A ideia da corretora é que os investidores tenham no mínimo entre 70% e 80% das ações.

A discussão sobre a mudança no estatuto do clube deve ocorrer ainda na primeira quinzena de dezembro deste ano. A ideia é iniciar 2022 já com a questão totalmente resolvida.