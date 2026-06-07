Alexander Sørloth já deu o aval pessoal e pode fechar uma boa transferência ainda antes da Copa do Mundo

Alexander Sørloth pode concretizar uma bela transferência ainda antes do início da Copa do Mundo. Segundo os especialistas em mercado de transferências Matteo Moretto e Fabrizio Romano, o atacante do Atlético de Madrid chegou a um acordo pessoal com a Juventus. Agora, resta aos clubes chegarem a um acordo.

Sørloth é uma peça muito valorizada no Atlético, mas também precisa se contentar regularmente com um papel de reserva e, por isso, não conta com a confiança total do técnico Diego Simeone.

Na Juventus, pretende-se reformular quase todo o ataque neste verão. Dusan Vlahovic, que sai sem custo de transferência, e principalmente Loïs Openda e Jonathan David não conseguiram atender às expectativas. Além disso, a Juventus não pode contar com Arkadiusz Milik, que é muito propenso a lesões.

Na tentativa de voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada – o clube terminou em sexto lugar na última temporada –, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, conta com Sørloth. O italiano informou ao norueguês que ele é visto como a contratação dos sonhos da Juventus.

Sørloth se mostrou sensível a essa confiança e já chegou a um acordo sobre um contrato de vários anos. Segundo relatos, ele pode receber quatro milhões de euros líquidos por temporada.

O grande obstáculo agora é o Atlético, onde Sørloth tem contrato até meados de 2028. Os espanhóis querem mais de trinta milhões de euros pelo atacante, que marcou 44 gols em 107 partidas pelo clube.

Na tentativa de reduzir o preço pedido, a Juventus espera que Nico González, que já jogou por empréstimo pelo Atlético na temporada passada, possa ser usado como moeda de troca. O argentino tem contrato até meados de 2029 em Turim, onde parece não ter futuro.

A emissora norueguesa TV2 espera que as negociações se intensifiquem nos próximos dias. Sørloth está atualmente se preparando para a Copa do Mundo, mas, se chegar a esse ponto, também poderia ser avaliado pela Juventus nos Estados Unidos.



