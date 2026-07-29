Alertas turcos: Salah pode se tornar um fardo para o Beşiktaş, e a torcida não o perdoará

O astro egípcio Mohamed Salah está próximo de viver uma nova experiência, com seu nome ligado a uma transferência para o Besiktas, da Turquia, um dos "três grandes" de Istambul ao lado de Galatasaray e Fenerbahçe.

De acordo com uma reportagem do jornal britânico "Daily Mail", as negociações entre Salah e o Besiktas estão atualmente paralisadas, apesar de o clube ter apresentado uma proposta que inclui um salário de 10,7 milhões de libras esterlinas por ano, além de bônus e adicionais expressivos.

Um dos pontos de divergência gira em torno da parcela de Salah nas receitas da venda de camisas, além da comissão que sua equipe recebe. A Arábia Saudita e os Estados Unidos seguem entre as principais alternativas possíveis para ele.

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Ahmed Turgut, apresentador de um podcast especializado em futebol turco, considera que o Besiktas deve pensar bem antes de concretizar o negócio, alertando que o salário elevado pode transformar Salah em um fardo para o clube caso ele não apresente o nível esperado.

Turgut disse à "Daily Mail Sport": "O preço é muito alto e vai prejudicar o Besiktas. Eles vão vender muitas camisas, e ele terá uma recepção calorosa da torcida no início. Mas, se passar por uma temporada como a última que teve no Liverpool, a torcida vai começar a vaiá-lo. Ele será um fardo para o Besiktas".

A reportagem apontou que a torcida do Besiktas é conhecida por sua paixão intensa e pouca paciência. Os torcedores do clube chegaram a cantar o nome de Salah durante a apresentação do belga Leandro Trossard, em vez de dar as boas-vindas ao novo reforço.

"Decisão atraente esportivamente"

Por outro lado, Can Bayazit, apresentador do podcast "As Águias Negras", dedicado ao Besiktas, considera que a transferência de Salah para a Turquia pode ser atraente para ele do ponto de vista esportivo e pessoal, e não apenas financeiro.

Ele afirmou que grande parte da decisão de Salah pode estar ligada ao desejo de escrever um último capítulo marcante em sua carreira, acrescentando: "Se você vai para a Arábia Saudita, todo mundo sabe que você está lá pelo dinheiro. Você não agrega muito valor à sua história".

Ele destacou que "a Turquia dá a Salah a chance de jogar a Liga dos Campeões da Europa, disputar uma das 10 melhores ligas da Europa e participar de alguns dos maiores clássicos do mundo, além da vida diferenciada em Istambul".

Mas Bayazit também alertou para o outro lado da paixão da torcida, afirmando que os torcedores podem se tornar "tóxicos" se Salah não apresentar o nível esperado, especialmente por receber um salário que chega a 12 milhões de euros por ano, segundo sua estimativa.

Crise financeira

Os temores surgem num momento em que o Besiktas já sofre com dívidas de cerca de 387 milhões de libras esterlinas, enquanto os clubes turcos, no total, registraram prejuízo líquido de 444,51 milhões de libras esterlinas ao longo dos últimos quatro anos.

Ainda assim, a Turquia se tornou um destino cada vez mais atraente para os astros mundiais, com nomes como Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Ederson, N'Golo Kanté, Leandro Trossard e Mason Greenwood em Istambul, além da transferência de Victor Osimhen para o Galatasaray por 64,1 milhões de libras esterlinas, em um negócio recorde no futebol turco.