Alerta meteorológico urgente ameaça a partida entre Inglaterra e Gana

A tão aguardada partida entre as seleções da Inglaterra e de Gana, marcada para esta noite de terça-feira na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, corre o risco de ser suspensa devido a boletins meteorológicos que alertam para a chegada de uma forte tempestade com trovoadas nas proximidades do estádio onde será disputada a partida. Caso a partida seja interrompida, esta será a segunda vez nesta Copa do Mundo que se verifica uma situação semelhante por motivos climáticos.

As previsões meteorológicas para a região do estádio “Gillette”, em Boston, que sediará o jogo, indicam a possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de relâmpagos e trovões, com previsão de que as temperaturas oscilem entre 15 e 21 graus Celsius durante a partida, segundo informou o site “ESPN”.

A Copa do Mundo já havia registrado a primeira interrupção devido a tempestades com raios e trovões durante a partida entre França e Iraque, disputada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, horário de Meca, na cidade da Filadélfia, onde a equipe de arbitragem foi obrigada a suspender a partida após o término do primeiro tempo por cerca de uma hora e 45 minutos, antes de retomá-la.

As atividades e eventos realizados ao ar livre nos Estados Unidos estão sujeitos a regras rigorosas; a suspensão de eventos esportivos com a aproximação de tempestades acompanhadas de raios é considerada uma lei federal obrigatória para a proteção de vidas. As autoridades americanas utilizam o “Sistema de Alerta de Emergência” para transmitir alertas meteorológicos urgentes, sendo a “Administração Nacional Oceânica e Atmosférica” (NOAA) o órgão oficial responsável por avaliar as condições e emitir esses alertas.

Caso seja tomada a decisão de interromper a partida, é acionado o protocolo de retorno gradual; novas avaliações meteorológicas são realizadas 15 minutos após a detecção do último clarão de raio no horizonte, e, caso se confirme a segurança das condições meteorológicas, os jogadores e o público são autorizados a deixar os abrigos e as áreas fechadas e retornar ao campo e às arquibancadas.

A partida pode ser retomada oficialmente após 30 minutos completos a partir do último raio registrado; caso ocorra qualquer descarga elétrica ou novo raio durante esses intervalos, os cálculos anteriores são anulados imediatamente, e o cronômetro volta à zero para que o protocolo seja aplicado desde o início.

Vale lembrar que a Inglaterra lidera o Grupo 12, após vencer a Croácia por 4 a 2 na primeira partida, enquanto Gana ocupa o segundo lugar após derrotar o Panamá por 1 a 0.