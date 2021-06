Alemanha, a pedra no sapato de Cristiano Ronaldo

Cinco jogos, cinco derrotas; craque português registra marca negativa contra os alemães

No dia do seu primeiro gol oficial contra a Alemanha - completado com uma assistência de Diogo Jota - Cristiano Ronaldo viu sua primeira vitória potencial contra os alemães em um dos principais torneios reservados à seleção nacional desaparecer.

O palco da Allianz Arena parecia ser o ideal para pôr fim à sequência de resultados negativos contra os alemães. O remate de 15 minutos, após grande jogada de Bernardo Silva, representou um gol de certa forma histórico para o atacante da Juventus que até então não havia balançado as redes de Neuer e seus companheiros.

O gol de CR7, no entanto, acabou por ser apenas uma ilusão para os atuais campeões europeus. Ainda no primeiro tempo, a Alemanha virou o placar com Dias e Guerreiro, enquanto na volta do intervalo, Havertz e Gosens ampliaram antes de Diogo Jota - com assistência de Ronaldo -, reduzir o placar. 4 a 2. Apenas um bom material para as estatísticas e nada mais.

Mais uma vez, Cristiano Ronaldo se curva diante da Alemanha como já havia acontecido nas quatro situações anteriores: a primeira em 2006, quando na final válida pelo terceiro lugar no Mundial da Alemanha, os donos da casa venceram por 3 a 1.

Dois anos depois, no Campeonato Europeu de 2008, a Alemanha venceu novamente e se impôs por 3 a 2. Por fim, os dois últimos encontros antes da partida disputada no Allianz Arena: 1 a 0 na Euro 2012 e o último da ordem cronológica o sensacional 4 a 0 na Copa do Mundo do Brasil há sete anos.

Uma tendência negativa que não para. Um pequeno defeito numa carreira recorde como a do craque português.

Confira os números de CR7 contra a Alemanha