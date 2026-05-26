"Além de Daley Blind e Míchel, o Ajax também quer contratar o MVP do Girona"

Viktor Tsygankov está na mira do Ajax, segundo Ivan Quirós, um jornalista local que cobre o Girona. Na Ucrânia, esse boato é confirmado por várias fontes.
É provável que Tsygankov deixe o Girona neste verão. O contrato do ala-direito de 28 anos tem mais apenas um ano de duração e não parece que ele vá jogar na LaLiga 2.
Depois que o zagueiro do Girona, Daley Blind, e o técnico Míchel já haviam sido associados ao Ajax, Quirós divulgou na segunda-feira que Tsygankov também está na lista.
Se Míchel vier para o Ajax, certamente vai querer levar Blind e Tsygankov com ele. Este último marcou 7 gols e deu 5 assistências em 34 partidas oficiais nesta temporada.
O jornalista Serhiy Tyshchenko, geralmente bem informado, confirma a notícia de Quirós, mas escreve ao mesmo tempo que o jogador, com 65 convocações para a seleção, também pode ir para a Major League Soccer ou a Süper Lig.
No verão de 2023, o PSV tentou contratar Tsygankov, mas ele acabou indo para o Girona por apenas 5 milhões de euros.
Lá, o total parece ter chegado a 119 partidas oficiais, 20 gols e 23 assistências. De acordo com o Transfermarkt, Tsygankov vale atualmente 15 milhões de euros.