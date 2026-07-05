Alcântara: Pedri é o melhor do mundo... e quem jogar ao lado de Yamal vai vencer

O astro espanhol aposentado Thiago Alcântara expressou sua total convicção de que Pedri é atualmente o melhor meio-campista do mundo, elogiando a influência excepcional e o grande talento do jovem astro Lamine Yamal e afirmando que ele sempre faz a diferença.

As declarações do ex-jogador do Barcelona foram feitas durante uma entrevista conduzida pelo ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand em seu canal no “YouTube”.

Alcântara, que integrou a comissão técnica do técnico Hans Flick na última temporada, falou sobre sua carreira no futebol e elogiou profusamente a dupla do Barça, Pedri e Lamine Yamal, além do técnico alemão.

Tiago Alcântara disse: “O bom da minha aposentadoria recente é que eu ainda tinha o ritmo certo para treinar com eles. Nos jogos-treino, Lamine Yamal faz a diferença e sabe perfeitamente que o time em que ele está jogando certamente vai vencer. Ele está jogando muito bem atualmente na Copa do Mundo e causou uma mudança radical na seleção espanhola; então, por que não seria o melhor nos próximos anos?”.

O ex-jogador do Barcelona acrescentou: “O futebol passou a depender cada vez mais do aspecto físico, pois eles são capazes de tomar decisões com extrema rapidez. Ele é um rapaz muito maduro e está vivendo a vida que merece. Será ele quem decidirá se vai jogar nos níveis mais altos ou seguir com sua vida; Lamine Yamal já possui, de fato, essa aura que envolve as estrelas”.

Durante a entrevista, Alcântara também falou sobre outro nome que se destacou nessa conversa amigável: o técnico Hans Flick, sobre quem afirmou: “Aprendi com ele como um técnico deve se comportar como ser humano e como comandar um grupo de jogadores.” Thiago não se esqueceu de elogiar outros nomes de destaque no mundo do treinamento, como Pep Guardiola, Luis Enrique e Klopp, entre outros.

Rio Ferdinand encerrou a conversa pedindo que ele escolhesse o melhor meio-campo possível no momento, e Thiago Alcântara escolheu o trio formado por Declan Rice, Vitinha e Pedri.

Thiago explicou sua escolha, dizendo: “Declan Rice joga melhor na posição 8, mas reservo essa posição para Pedri, pois ele é o melhor meio-campista do mundo; treinei com ele como jogador e, depois, como técnico”, comparando o jogador do Canário ao astro Andrés Iniesta.