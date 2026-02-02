Albacete x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Rei 2025/26

Albacete e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (03), às 17h (de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, pelas quartas de final da Copa do Rei 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Albacete é a grande sensação da Copa do Rei. O time vem com a moral elevada após eliminar o Real Madrid na fase anterior, e agora terá mais uma difícil missão. A equipe da segunda divisão espanhola vem em uma sequência de cinco jogos sem perder e tentará desbancar mais um gigante.

Por outro lado, o Barcelona não quer dar espaço para zebras. A equipe de Hansi Flick vem de quatro vitórias seguidas e quer avançar para as semifinais. Na última fase do torneio, os catalães eliminaram o Racing de Santander, sem dificuldades, por 2 a 0.

A promessa é de um bom jogo, com o Albacete buscando seguir fazendo história, enquanto os visitantes querem provar seu favoritismo e garantir sua classificação.

Albacete: Marino; Gámez, Vallejo, Neva e Gómez; Villar, A. Pacheco e Ale Meléndez; Medina, Valverde e Betancor. Técnico: Alberto González.

Barcelona: Szczesny; João Cancelo, Ronald Araújo, Gerard Martín e Baldé; Casadó, Bernal e Dani Olmo; Rashford, Bardghji e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Albacete

Edward Cedeno está fora por lesão, enquanto Higinio Marin é dúvida.

Barcelona

Os catalães seguem sem Gavi, Pedri e Christensen, todos lesionados.

Quando é?

Data: terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Carlos Belmonte - Albacete, Espanha

