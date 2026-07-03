Al-Sisi parabeniza os Faraós... O que ele disse?

Na noite desta sexta-feira, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi parabenizou a seleção nacional de futebol pela classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Al-Sisi disse em sua conta na rede social: “Parabenizo os filhos do Egito, os campeões da seleção nacional, por essa conquista histórica ao se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história da seleção”.

Ele acrescentou: “Vocês provaram que a crença na própria capacidade, a competição com espírito de equipe e a determinação em vencer levam a conquistas”, desejando sucesso aos Faraós nas próximas partidas.

A seleção egípcia enfrentará nas oitavas de final o vencedor do jogo entre Argentina e Cabo Verde, em sua primeira participação nesta fase desde que começou a disputar a Copa do Mundo.