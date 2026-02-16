Al Sadd x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões da Ásia 2025/26

Al Sadd e Al Ittihad se enfrentam nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, no Catar, pela oitava rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al Sadd chega para a partida em uma sequência de cinco vitórias seguidas. A equipe ocupa o oitavo lugar do Grupo B na Liga dos Campeões da Ásia com oito pontos e precisa de pelo menos um empate para se garantir na próxima fase, sem que precise torcer para outros resultados.

Por outro lado, o Al Ittihad chega para a última rodada já classificado e apenas buscando uma colocação melhor. Os árabes ocupam o quinto lugar do Grupo B com 12 pontos. A equipe vem de duas vitórias seguidas, sendo a última na Liga dos Campeões, uma sonora goleada de 7 a 0 sobre o Al Gharafa.

O jogo promete ser equilibrado. Por jogar em casa e querer se classificar sem sustos, o Al Sadd deve tentar comandar as ações do jogo, mas o Al Ittihad, com um elenco mais estrelado, também vem para buscar mais três pontos.

Al Sadd: Barsham; Salman, Ro-Ro, Koukhi e Otavio; Camara e Claudinho; Giovani, Roberto Firmino e Afif; Rafa Mujica. Técnico: Roberto Mancini.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqiti, Danilo Pereira, Sharahili e Mahbub; Doumbia e Fabinho; Al Bishi, Aouar e Roger Fernandes; En Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

Desfalques

Al Sadd

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Saad Al Mousa segue lesionado, enquanto Faisel Al Ghamdi e Abdulrahman Al Obood são dúvidas.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de fevereiro de 2026

terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Local: Estádio Jassim Bin Hamad - Doha, Catar

